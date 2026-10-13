SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,51 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,680 CPH Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 57,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,54 Prozent verringert.

CPH Group war somit zuletzt am Markt 342,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at