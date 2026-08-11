SPI-Papier CPH Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPH Group von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CPH Group-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in CPH Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,362 CPH Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CPH Group-Papiers auf 60,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,29 CHF wert. Damit wäre die Investition um 17,71 Prozent gesunken.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 358,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at