Dätwyler Aktie

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WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Dätwyler-Investmentbeispiel 26.08.2026 10:03:29

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dätwyler-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Dätwyler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 144,10 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 69,396 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 340,74 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 25.08.2026 auf 134,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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