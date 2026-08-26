Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Dätwyler-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 10:03:29
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Dätwyler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 144,10 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 69,396 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 340,74 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 25.08.2026 auf 134,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AG
Analysen zu Dätwyler AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dätwyler AG
|142,80
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.