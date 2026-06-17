Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Langfristige Anlage 17.06.2026 10:04:19

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dätwyler-Einstiegs gewesen.

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 211,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,728 Dätwyler-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 763,12 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 16.06.2026 auf 161,40 CHF belief. Mit einer Performance von -23,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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