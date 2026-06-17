Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Langfristige Anlage
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet
Dätwyler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 211,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,728 Dätwyler-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 763,12 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 16.06.2026 auf 161,40 CHF belief. Mit einer Performance von -23,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AG
|
17.06.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.06.26
|SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.06.26
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dätwyler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.05.26
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.05.26
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.05.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)