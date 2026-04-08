Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Dätwyler-Performance im Blick
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Dätwyler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dätwyler-Anteile an diesem Tag 139,60 CHF wert. Bei einem Dätwyler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,716 Dätwyler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 141,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,29 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,29 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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