SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.02.2021 wurde die Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 271,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,368 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,41 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 03.02.2026 auf 164,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,59 Prozent vermindert.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at