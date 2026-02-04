Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Hochrechnung
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.02.2021 wurde die Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 271,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,368 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,41 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 03.02.2026 auf 164,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,59 Prozent vermindert.
Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
