Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Lukrative Dätwyler-Anlage? 29.04.2026 10:03:44

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Dätwyler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 299,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 0,334 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (156,40 CHF), wäre die Investition nun 52,31 CHF wert. Mit einer Performance von -47,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,67 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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