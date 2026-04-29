Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukrative Dätwyler-Anlage?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Dätwyler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 299,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 0,334 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (156,40 CHF), wäre die Investition nun 52,31 CHF wert. Mit einer Performance von -47,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,67 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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