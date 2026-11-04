SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.11.2023 wurde das Dätwyler-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 174,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,572 Dätwyler-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 76,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,80 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 23,46 Prozent.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,27 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at