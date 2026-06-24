SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Dätwyler-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 304,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 32,841 Dätwyler-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dätwyler-Aktie auf 159,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 228,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,72 Prozent abgenommen.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,73 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at