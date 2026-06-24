Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Hochrechnung
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Dätwyler-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 304,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 32,841 Dätwyler-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dätwyler-Aktie auf 159,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 228,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,72 Prozent abgenommen.
Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,73 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AG
Analysen zu Dätwyler AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dätwyler AG
|172,00
|-0,58%