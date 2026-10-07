SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Dätwyler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Dätwyler-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 172,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Dätwyler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57,870 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 129,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 511,57 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 24,88 Prozent.

Der Marktwert von Dätwyler betrug jüngst 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at