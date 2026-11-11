Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dätwyler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dätwyler-Anteile an diesem Tag 378,50 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 2,642 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 352,97 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 10.11.2026 auf 133,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 64,70 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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