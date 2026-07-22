Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Profitable Dätwyler-Anlage?
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 320,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Dätwyler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,312 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 151,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 47,36 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,64 Prozent verringert.
Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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