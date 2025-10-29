Dätwyler Aktie
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet
Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 149,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 66,756 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dätwyler-Papiers auf 147,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 866,49 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,34 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
