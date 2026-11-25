Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.

Am 25.11.2025 wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 158,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,631 Dätwyler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 80,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 19,17 Prozent.

Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at