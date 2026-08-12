SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 173,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,575 Dätwyler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dätwyler-Papiers auf 137,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,06 Prozent verringert.

Am Markt war Dätwyler jüngst 2,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at