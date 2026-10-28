Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukrative Dätwyler-Investition?
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dätwyler-Aktie an diesem Tag 147,80 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 67,659 Dätwyler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 944,52 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,55 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Dätwyler einen Börsenwert von 2,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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