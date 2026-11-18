Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Wäre ein Investment in Dätwyler vor 10 Jahren inzwischen lukrativ?
Heute vor 10 Jahren wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dätwyler-Aktie an diesem Tag 131,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 76,046 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (131,80 CHF), wäre die Investition nun 10 022,81 CHF wert. Damit wäre die Investition um 0,23 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Dätwyler bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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