Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Dätwyler-Investment
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Wäre eine Dätwyler-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,755 Dätwyler-Anteilen. Die gehaltenen Dätwyler-Anteile wären am 01.09.2026 100,45 CHF wert, da der Schlussstand 133,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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