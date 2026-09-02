SPI-Papier Dätwyler-Aktie: Wäre eine Dätwyler-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,755 Dätwyler-Anteilen. Die gehaltenen Dätwyler-Anteile wären am 01.09.2026 100,45 CHF wert, da der Schlussstand 133,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at