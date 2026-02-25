SPI-Papier DKSH-Aktie: Hätte sich eine DKSH-Kapitalanlage vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das DKSH-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,65 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 1,622 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 61,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,24 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at