DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Rentabler DKSH-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Papier DKSH-Aktie: Hätte sich eine DKSH-Kapitalanlage vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Das DKSH-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,65 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 1,622 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 61,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,24 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|67,50
|-0,44%
