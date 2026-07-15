DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Investmentbeispiel
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden DKSH-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,091 DKSH-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 10 266,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,66 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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