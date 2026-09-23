SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DKSH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DKSH-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,596 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 67,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,90 CHF wert. Mit einer Performance von +7,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,32 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at