SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen DKSH-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das DKSH-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,045 DKSH-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 67,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 946,63 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,34 Prozent weniger wert.

Am Markt war DKSH jüngst 4,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at