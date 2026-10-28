SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.10.2021 wurde die DKSH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die DKSH-Aktie an diesem Tag 72,90 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 137,174 DKSH-Aktien. Die gehaltenen DKSH-Aktien wären am 27.10.2026 10 562,41 CHF wert, da der Schlussstand 77,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +5,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DKSH wurde am Markt mit 5,01 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at