DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Lohnendes DKSH-Investment?
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DKSH-Papier bei 63,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hat, hat nun 1,575 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,11 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 19.05.2026 auf 62,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,89 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von DKSH belief sich zuletzt auf 4,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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