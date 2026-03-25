DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Lohnende DKSH-Investition? 25.03.2026 10:04:44

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden DKSH-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 64,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in DKSH-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,504 DKSH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 58,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 905,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,46 Prozent eingebüßt.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,79 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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