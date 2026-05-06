SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen DKSH-Investment gewesen.

DKSH-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das DKSH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,094 DKSH-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 847,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 15,29 Prozent.

Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 3,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at