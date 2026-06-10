DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Frühes Investment
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 71,75 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,394 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 86,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,40 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 13,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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