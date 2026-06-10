SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DKSH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 71,75 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,394 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 86,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,40 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 13,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 4,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at