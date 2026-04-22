DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Langfristige Investition 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem DKSH-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 163,399 DKSH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 9 787,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,90 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 787,58 CHF, was einer negativen Performance von 2,12 Prozent entspricht.

Der DKSH-Wert an der Börse wurde auf 3,88 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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