DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit DKSH-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 69,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,433 DKSH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 69,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,85 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,15 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von DKSH belief sich zuletzt auf 4,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|73,20
|0,14%