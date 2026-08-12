SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in DKSH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit DKSH-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 69,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,433 DKSH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 69,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,85 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,15 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von DKSH belief sich zuletzt auf 4,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at