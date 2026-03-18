DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Rentable DKSH-Anlage?
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der DKSH-Anteile betrug an diesem Tag 72,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,376 DKSH-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 58,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,74 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,26 Prozent eingebüßt.
DKSH war somit zuletzt am Markt 3,82 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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