DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Lukrative DKSH-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet
DKSH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hat, hat nun 141,844 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 59,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 411,35 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,89 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 3,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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