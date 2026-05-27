SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem DKSH-Papier statt. Zur Schlussglocke war das DKSH-Papier an diesem Tag 64,30 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,552 DKSH-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 62,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 972,01 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,80 Prozent.

Am Markt war DKSH jüngst 4,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at