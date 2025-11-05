DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Investmentbeispiel
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 10 Jahren angefallen
Am 05.11.2015 wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,549 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (55,40 CHF), wäre die Investition nun 85,82 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DKSH AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|58,40
|-2,01%
