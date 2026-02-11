DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Frühe Investition
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 76,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,038 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Aktien wären am 10.02.2026 797,91 CHF wert, da der Schlussstand 61,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,21 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von DKSH belief sich jüngst auf 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
|
11.02.26
|SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|DKSH Expands Great Place to Work® Certification to 16 Key Markets (EQS Group)
|
21.01.26
|SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.01.26
|Natale Capri Sole Head of Business Unit Performance Materials as Thomas Sul Transitions into Retirement (EQS Group)
|
14.01.26
|SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|DKSH Receives Approval From SBTi for Near-Term and Net-Zero Emissions Targets (EQS Group)