DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 11.02.2026 10:04:06

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 76,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,038 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Aktien wären am 10.02.2026 797,91 CHF wert, da der Schlussstand 61,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,21 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von DKSH belief sich jüngst auf 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DKSH AG

mehr Nachrichten