SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in DocMorris-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die DocMorris-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,987 DocMorris-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 10,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DocMorris eine Börsenbewertung in Höhe von 517,90 Mio. CHF. Die Erstnotiz der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at