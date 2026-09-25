DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Profitabler DocMorris-Einstieg? 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DocMorris-Aktien verdienen können.

Das DocMorris-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,88 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1 700,680 DocMorris-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,69 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18 180,27 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,80 Prozent angewachsen.

DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 552,13 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Zum Börsendebüt der DocMorris-Aktie wurde der Erstkurs mit 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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