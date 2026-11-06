DocMorris Aktie

DocMorris ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Frühe Anlage 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem DocMorris-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DocMorris-Papier 168,16 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DocMorris-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,468 DocMorris-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 002,63 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 05.11.2026 auf 16,86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,97 Prozent verringert.

DocMorris war somit zuletzt am Markt 819,94 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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05.11.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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DocMorris AG (ex Zur Rose) 18,14 -2,53% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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