DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Profitable DocMorris-Investition? 04.09.2026 10:03:59

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,73 CHF wert. Bei einem DocMorris-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348,041 DocMorris-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 3 546,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,19 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 546,54 CHF entspricht einer negativen Performance von 64,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris bezifferte sich zuletzt auf 518,58 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
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DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,32 4,43% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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