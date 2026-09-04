DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Profitable DocMorris-Investition?
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,73 CHF wert. Bei einem DocMorris-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348,041 DocMorris-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 3 546,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,19 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 546,54 CHF entspricht einer negativen Performance von 64,53 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris bezifferte sich zuletzt auf 518,58 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11,32
|4,43%
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