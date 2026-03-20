DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DocMorris-Aktie an diesem Tag bei 21,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 461,970 DocMorris-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,01 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 853,43 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 81,47 Prozent gleich.
DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 192,83 Mio. CHF. Das DocMorris-IPO fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der DocMorris-Anteilsschein bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
10:04
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 5 Franken (dpa-AFX)
19.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
19.03.26