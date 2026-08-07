DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Performance im Blick 07.08.2026 10:03:56

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DocMorris-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,49 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40,829 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (9,50 CHF), wäre die Investition nun 387,87 CHF wert. Damit wäre die Investition um 61,21 Prozent gesunken.

DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 495,99 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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