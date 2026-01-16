DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Frühes Investment
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,73 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 027,225 DocMorris-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 6,03 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 189,03 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,11 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 292,99 Mio. CHF. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DocMorris-Anteils lag damals bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)