Frühes Investment 16.01.2026 10:03:45

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,73 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 027,225 DocMorris-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 6,03 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 189,03 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,11 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 292,99 Mio. CHF. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DocMorris-Anteils lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

