DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Investment im Blick
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht
DocMorris-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 201,64 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 4,959 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,82 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 29.01.2026 auf 5,61 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 97,22 Prozent vermindert.
Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,99 Mio. CHF. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie belief sich damals auf 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
30.01.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million (EQS Group)
|
26.01.26
|DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück (EQS Group)
|
26.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)