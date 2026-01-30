SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht

DocMorris-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 201,64 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 4,959 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27,82 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 29.01.2026 auf 5,61 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 97,22 Prozent vermindert.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,99 Mio. CHF. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie belief sich damals auf 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at