SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DocMorris-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 187,61 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,533 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.06.2026 4,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,49 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 4,53 CHF, was einer negativen Performance von 95,47 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 413,48 Mio. CHF. Das DocMorris-Papier wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at