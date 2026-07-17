DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Rentables DocMorris-Investment?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das DocMorris-Papier letztlich bei 161,51 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,192 DocMorris-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,31 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 16.07.2026 auf 10,71 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 66,31 CHF, was einer negativen Performance von 93,37 Prozent entspricht.
Am Markt war DocMorris jüngst 509,19 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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