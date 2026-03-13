DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Investmentbeispiel
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit DocMorris-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die DocMorris-Aktie bei 7,42 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 134,849 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DocMorris-Aktie auf 4,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 639,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,05 Prozent verringert.
Der DocMorris-Wert an der Börse wurde auf 227,88 Mio. CHF beziffert. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.03.26
|DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt (EQS Group)
|
03.03.26
|DocMorris AG announces changes to its Board of Directors (EQS Group)
|
27.02.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)