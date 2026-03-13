DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

DocMorris-Investmentbeispiel 13.03.2026 10:03:45

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in DocMorris-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit DocMorris-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die DocMorris-Aktie bei 7,42 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 134,849 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DocMorris-Aktie auf 4,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 639,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,05 Prozent verringert.

Der DocMorris-Wert an der Börse wurde auf 227,88 Mio. CHF beziffert. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

