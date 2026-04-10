DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Lohnender DocMorris-Einstieg?
10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht
Die DocMorris-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die DocMorris-Aktie bei 9,51 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 1 051,150 DocMorris-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 5,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 823,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,77 Prozent verringert.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich jüngst auf 255,98 Mio. CHF. Der DocMorris-Börsengang fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des DocMorris-Papiers lag damals bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10.04.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Zürich in Grün: SPI fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.03.26
|SIX-Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
31.03.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Erholungsrally von Redcare und DocMorris - 'Eindeckungen' (dpa-AFX)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,92
|-1,25%
