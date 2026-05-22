DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet
Das DocMorris-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 161,51 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,915 DocMorris-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 6,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409,88 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 95,90 Prozent.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich jüngst auf 332,40 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Papiere fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des DocMorris-Papiers wurde der Erstkurs mit 151,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
