DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Lukrative DOTTIKON ES-Investition? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,537 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 283,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 717,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 617,96 Prozent.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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