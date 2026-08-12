SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,537 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 283,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 717,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 617,96 Prozent.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at