DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lukrative DOTTIKON ES-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,537 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 283,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 717,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 617,96 Prozent.
Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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