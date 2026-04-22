SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 31,26 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 319,920 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (337,50 CHF), wäre das Investment nun 107 972,98 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 979,73 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at