DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lohnendes DOTTIKON ES-Investment?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.05.2023 wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 229,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,357 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 360,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 568,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,86 Prozent gesteigert.
Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 4,89 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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